الهلال الأحمر الكويتي يوقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسة تركية لإغاثة الشعب السوري

وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس ثلاث اتفاقيات تعاون بقيمة 390 ألف دولار مع مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية في مدينة (كليس) جنوبي تركيا لتقديم المساعدات الاغاثية والطبية للنازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب الكويتي رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير فيما وقعها عن الجانب التركي المستشار الاداري بمؤسسة الاغاثة الانسانية التركية عبدالسلام الشريف.

وقال الساير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه "استجابة للحالة الانسانية ولما يعانيه الاشقاء في سوريا خاصة في حلب من أوضاع مأساوية قاسية فقد سارعت الجمعية الى التعاون مع المنظمات الانسانية لاسيما مؤسسة الاغاثة التركية".

واضاف ان الاتفاقيات الثلاث تشمل مشاريع بينها تأسيس وتشغيل مصنع للشاش الطبي لمدة ستة شهور في الشمال السوري موضحا ان المشروع يهدف الى توزيع الشاش على المشافي والمراكز الطبية التي هي بأمس الحاجة الى هذه المواد الأساسية.

وذكر الساير ان هناك مشروعا آخر لتوفير عشرة آلاف سلة أطفال مؤكدا اهمية تأمين احتياجات الأطفال الأساسية ليتمكنوا من النمو بشكل سليم وصحي.

وأشار كذلك إلى مشروع ثالث يتضمن توفير عشرة آلاف سلة نظافة وهي لتلبية احتياجات النازحين السوريين لمواد النظافة لحمايتهم من الاصابة من الأمراض.

واكد ان الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها بإقامة المشاريع وتقديم المساعدات للنازحين السوريين والاهتمام بشكل خاص بالقطاع الإغاثي الصحي اضافة الى الاهتمام برعاية الطفل مشيرا الى أهمية هذه القطاعات في حياة الانسان.

وقال الساير ان الهلال الأحمر الكويتي يعد مثالا حيا ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه من حوله وتجاه محيطه الإنساني حيث يمثل العمل الإنساني.

من جهته أعرب الشريف عن سعادته بإقامة أول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي متمنيا استمرار هذا التعاون مع هذه المؤسسة الكويتية "الرائدة" في المستقبل.

وتوجه بالشكر والدعاء لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا بالتوفيق لفعل الخير ومساعدة المنكوبين خاصة اللاجئين السوريين.

وأجرى الساير والفريق الميداني بالهلال الأحمر الكويتي جولة تفقدية بفرع مؤسسة الإغاثة الانسانية التركية في (كليس) اطلع خلالها الوفد على مراحل اعداد الطعام والخبز للشعب السوري في الداخل. (كونا)