راكان النصف: ماضون في حل الأزمة الاسكانية

راكان النصف

أوضح مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف أن اللجنة ستستكمل خارطة طريقها في وضع الحلول للأزمة الإسكانية، لافتا الى أن اللجنة في أدوار إنعقاد المجلس الماضي نجحت في حلحلة القضية مما ساهم في تسريع عملية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

وقال النصف في تصريح صحفي أن المرحلة المقبلة من أعمال اللجنة ستعمل على إنجاز عدد من القوانين خلال دور الإنعقاد الحالي ويأتي في مقدمتهم قانون المقاصة العقارية وقانون اتحاد الملاك، بالإضافة الى قانون الرهن العقاري للمناطق السكنية الجديدة.

ودعا النصف الحكومة الى استمرار تقديم الدعم للازم للملف الإسكاني حتى تتمكن السلطتان من تقليص طابور إنتظار المواطنين، لافتا الى أن الإسكان قضية وطن وتتطلب تضافر كل الجهود للوصول الى حلول مستدامة وليست وقتية.