فريق الهلال الأحمر الكويتي يختتم زيارة لتركيا نفذ خلالها برامج للنازحين السوريين

د. هلال الساير يقوم بتوزيع المساعدات غلى النازحين السوريين في ادلب

اختتم فريق ميداني من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير زيارة ميدانية الى تركيا أقام خلالها برنامجا تضمن المساهمة في جهود الاغاثة للنازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

وشمل برنامج الفريق أيضا توزيع مواد إغاثية متنوعة على النازحين في ريف ادلب ودعم عائلات أيتام وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات انسانية منها جمعيتا الهلال الأحمر القطري والتركي ومؤسسة الإغاثة الانسانية التركية لإغاثة النازحين.

وحفل برنامج جمعية الهلال الأحمر الكويتي بعدة أنشطة استمرت عدة أيام أبرزها تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين في ريف ادلب كأول مؤسسة كويتية ومن أوائل المنظمات الانسانية التي تتفقد أحوال النازحين بالداخل السوري في اطار حملتها التي اطلقتها تحت اسم (صرخة حلب).

وقام الفريق الميداني بالجمعية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري بتوزيع 500 سلة غذائية وألف (بطانية) اضافة الى الرغيف وكسوة الأطفال الشتوية ووقود التدفئة على النازحين في ادلب.

واطلقت الجمعية من مدينة (غازي عنتاب) جنوب شرقي تركيا 20 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية و(بطانيات) ووقود كما أقامت عشر عيادات متنقلة لإغاثة النازحين السوريين من حلب.

وتضمن برنامج فريق الهلال الأحمر الكويتي توقيع اتفاقيات تعاون مع نظيره القطري في (غازي عنتاب) بقيمة 465ر2 مليون دولار لتقديم المساعدات الاغاثية والطبية ودعم عائلات أيتام النازحين السوريين.

ووقعت الجمعية أيضا ثلاث اتفاقيات تعاون بقيمة 390 ألف دولار مع مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية في مدينة (كليس) جنوبي تركيا لتقديم المساعدات الاغاثية والطبية للنازحين السوريين كما وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر التركي في (غازي عنتاب) لدراسة مشاريع اغاثية للنازحين السوريين من شرق حلب.

ولم يقتصر برنامج الهلال الأحمر الكويتي على النشاط الإغاثي وانما امتد الى الاجتماعي والصحي من خلال اعلان الفريق الميداني عن دعم جمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في (غازي عنتاب) والتي تقوم برعاية 300 طفل يتيم بالدار اضافة الى تكفل الجمعية بعلاج اربع حالات مرضية للاجئين سوريين في المستشفيات التركية.

واجرى الساير عملية جراحية لطفل سوري لاجئ يعاني من فتق بالإبط الأسفل ويبلغ من العمر عامين بمستشفى الأمل في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) المتاخمة للحدود السورية.

وضم الفريق الكويتي رئيس وفد الجمعية الى تركيا الدكتور مساعد العنزي ومدير العلاقات العامة والاعلام بالجمعية خالد الزيد.

وسيواصل الفريق الميداني بالجمعية برنامج الاغاثة للنازحين السوريين بوفد يضم منسق ادارة الشباب والمتطوعين بالجمعية شملان فخرو والمتطوعين محمد ضيف العنزي وخالد المطيري. (كونا)