الحمود: مفهوم الرياضة للجميع أساس الثقافة الرياضية الصحيحة
وأكد الشيخ سلمان الحمود وفق بيان صحافي للهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء إثر ترؤسه الاجتماع الأول للجنة متابعة الخطة التنفيذية الاستراتيجية لتطوير الرياضة للجميع الحرص على استثمار أوقات فراغ الشباب وطاقاتهم بما يحقق مصلحة المجتمع من النواحي الصحية والنفسية والبدنية.
وأضاف أنه تم اعتماد خطة قصيرة المدى لتنفيذ استراتيجية الرياضة للجميع عبر التعاون والتنسيق مع المحافظات الست لافتا إلى ما توليه اللجنة من اهتمام كبير بمرحلة الدراسات والتخطيط وصولا إلى مرحلة التنفيذ لترسيخ سياسة وطنية تلتزم بقواعدها كل الإدارات ذات العلاقة بالمجال الرياضي.
وأشار إلى أهمية ما تمثله اللجنة في الارتقاء بمستوى الفكر والأداء الرياضي الذي ينعكس إيجابا على الممارسة الرياضية للمواطن الكويتي مما يعد استكمالا لجهود الدولة في الارتقاء بمستوى مفهوم الرياضة للجميع.
وقد تم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لتفعيل مهام ورؤية اللجنة من خلال القيام بعمل دراسة شاملة للوائح والنظم والاليات المنظمة للرياضة للجميع.
كما تمت دراسة تطبيق استراتيجية المماشي الملائمة في الحدائق أو الشواطئ أو المناطق السكنية إلى جانب دراسة بشأن الشراكة مع المحافظات ومؤسسات المجمتع المدني والقطاع الخاص بما يؤدي الى تنفيذ الخطة قصيرة المدى في أقرب وقت. (كونا)
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