الرئيسية |  السياسي | محليات | الكويت ومصر توقعان اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي

الكويت ومصر توقعان اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي

35 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وزير العدل د. فالح العزب ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم اثناء توقيع الاتفاقية وزير العدل د. فالح العزب ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم اثناء توقيع الاتفاقية

المواضيع الأكثر قراءة

المعارضة السورية تعلق مشاركتها بمفاوضات أستانا

المعارضة السورية تعلق مشاركتها بمفاوضات أستانا

أعلن الجيش السوري الحر مساء الاثنين تجميد المفاوضات بشأن المشاركة في مفاوضات أستانا التي تعد لها موسكو، وذلك احتجاجا على انتهاك النظام للهدنة وتصعيده في ... التتمة

الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار ليسجل 306ر0 واليورو ينخفض إلى 320ر0

الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار ليسجل 306ر0 واليورو ينخفض إلى 320ر0

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ليسجل 306ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس ... التتمة

اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء

اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء وفريق المتابعة لقاء مع الجمعية الاقتصادية الكويتية بحضور خمسة وزراء في مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ... التتمة

سامسونغ تكشف .. لماذا انفجر نوت 7؟

سامسونغ تكشف .. لماذا انفجر نوت 7؟

أنهت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية تحقيقاتها فيما يخص انفجار بطارية أحدث هواتفها المحمولة الذكية الرائدة من فئة فابليت غالاكسي نوت 7 Note، ... التتمة