الكويت ومصر توقعان اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي
وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم ايضا مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات.
وتتضمن ايضا كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية واعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجنائية والانابات القضائية ومجالاتها.
كما تتضمن الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالاحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وتصفية التركات وتنفيذ احكام المحكمين والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وحضر مراسم التوقيع سفير دولة الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبد الله الانصاري والمحامي العام رجيب أحمد الرجيب وعدد من المسؤولين الكويتيين.(كونا)
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