(السكنية) : العقود الانشائية لـ (جنوب المطلاع) تسير وفق البرنامج الزمني

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن مراحل العقود الانشائية لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني تسير وفق البرنامج الزمني المخطط له دون أي تأخير.

وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن (السكنية) لا تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات مع المستشارين أو المقاولين المتقاعسين لضمان عدم تأخير إنجاز مشاريعها.

وأضاف الوقيان أن المؤسسة لا تألو جهدا في الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية لتخطيط وتصميم وإدارة المشاريع لمواكبة أحدث الأساليب المتطورة في هذه المجالات.

وأوضح أن المؤسسة أخذت على عاتقها ومن خلال قطاعاتها المختلفة إعداد مستندات طرح العقود الإنشائية لمشروع مدينة المطلاع ليتم تنفيذ تلك العقود وتسليم القسائم للمواطنين في مواعيدها المحددة.

وذكر أن مشروع جنوب المطلاع من أضخم المشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات وتبلغ مساحته الإجمالية 102 كيلو متر مربع ويشتمل على 12 ضاحية سكنية بإجمالي يبلغ نحو 28 ألف وحدة سكنية.

وذكر أن المشروع يشتمل على كل المباني العامة والمباني الخدمية اللازمة لخدمة تلك الضواحي اضافة إلى المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية والترفيهية متوقعا أن يستوعب المشروع حوالي 400 ألف نسمة.

وأشار الوقيان الى توقيع المؤسسة عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية للمدينة في يونيو الماضي بقيمة 288 مليون دينار كويتي مبينا أنها طرحت مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق وخدمات البنية التحتية ل18519 وحدة سكنية في أكتوبر الماضي. (كونا)