وزارة الاوقاف: ندعم مشاركة الشباب بجائزة الكويت للتميز والابداع

اكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الثلاثاء دعم مشاركة الشباب الكويتي للتسجيل في جائزة الكويت للتميز والإبداع في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وقال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع التخطيط والتطوير خالد بوغيث في تصريح صحفي ان الوزارة وضعت خطة إعلامية توضح اهداف وشروط التقديم على الجائزة خاصة في مجال علوم الشريعة والسنة النبوية.

واضاف ان الفائزين العشرة الاوائل في المجالات المختلفة في النسخة الأولى من الجائزة يحظون بتكريم من قبل صاحب السمو أمير البلاد مؤكدا ايمان الدولة بالقدرات الشبابية وتعزيز دورهم المجتمعي للمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع اسم الكويت في شتى المجالات.

وأشار الى تعاون الوزارة مع كلية الشريعة بجامعة الكويت بشأن الاعلان لطلابها عن الجائزة لافتا الى ان الفائز في مجال علوم الشريعة سيحصل على مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي كونهم الشريحة المستهدفة.

ودعا بوغيث شريحة الشباب الكويتي البالغ من العمر ما بين 14 إلى 34 عام لتقديم اعمالهم الابداعية والمتميزة التي تسهم بفاعلية بتنمية المجتمع في احد مجالات الجائزة وهي (ريادة الاعمال والتعليم والاعلام والثقافة والفنون والآداب والعمل التطوعي والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وتعزيز الصحة العمارة والتخطيط العمراني والإسكان والعلوم الشرعية).

وذكر ان التسجيل للجائزة مفتوح حتى السادس من الشهر الجاري عبر موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب الإلكتروني وباللغة العربية مشيرا إلى ان من شروط التقديم هي ان يكون الشاب كويتي الجنسية وتقديم السيرة الذاتية وصورة البطاقة المدنية وصورة شخصية.

واوضح انه لا يحق للفائز بإحدى الجوائز المشاركة مره اخرى في المجال نفسه الا بعد مضي سنتين من تاريخ احراز الجائزة السابقة مع تقديم ما يفيد ملكيته للعمل المراد المشاركة فيه معتمدا من الإدارة المختصة بمكتبة الكويت الوطنية او اي جهة رسمية مختصة بذلك.

واكد انه لا يجوز المشاركة في اكثر من مجال من مجالات جائزة الكويت للتميز والابداع وعلى ان تقتصر المشاركة في اي مجال على عمل واحد فقط. (كونا)