الفارس: (البرنامج الوطني) يسهم بتطوير المنظومة التعليمية

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم الثلاثاء اهمية (البرنامج الوطني لتطوير التعليم) في تحسين جودة المنظومة التعليمية ووضع السياسات التربوية ذات الصلة.

وقال الفارس في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الموسع للجنة التسيير الخاصة بالبرنامج إن هذا البرنامج يعد مشروعا وطنيا مهما للمجتمع الكويتي كونه يسهم في بناء القدرات وتحسين جودة التعليم والتعلم.

وأوضح ان استطلاع اهل الميدان التربوي بهذا الصدد "غاية في الاهمية" إذ يسهم في الوقوف على الجوانب الايجابية للمشروع والعمل على تكريسها فضلا عن تلافي السلبية بغية احداث التطوير المنشود.

وأشار الى ضرورة التركيز على البرنامج اعلاميا وذلك لابراز التطويرات المأمولة ورصد اثرها على البيئة المدرسية فضلا عن التأني في اتخاذ اي قرار وتطبيقه بالطرق العلمية الصحيحة.

وشدد على اهمية التركيز على الدورات التدريبية بشكل عام لاسيما للمعلمين بما يسهم في تحسين جودة المعلم لينعكس ذلك ايجابا على العملية التعليمية.

وذكر الفارس ان اجتماع لجنة التسيير المعنية بالبرنامج الوطني لتطوير التعليم سيتخذ صفة الدورية الاسبوعية للوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة.

حضر الاجتماع المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي ‏والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري والوكيل المساعد للقطاع التنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد. (كونا)