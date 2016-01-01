وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس القضاء المصري تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة النقض في مصر المستشار مصطفى جمال الدين شفيق سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين .

وأعرب الوزير العزب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء عن تطلعه لمزيد من التعاون وتزويد دولة الكويت بالمستشارين النخب لاسيما في ظل ما تشهده من توسع عمراني.

ونوه بدور الخبرات المصرية في صياغة الدستور الكويتي "خاصة الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي ما زلنا نذكر لمساته في الدستور ولم نجد الى اليوم اختلالا في تكوينه وفي تركيبه".

واشار الى حاجة الكويت لمزيد من الخبرات بغية تطوير منظومة القضاء "حتى نعدل في التشريعات بما يتلاءم مع العصر الحديث" للمساهمة خاصة في المكاتب الفنية لصياغة القوانين.

ولفت الوزير العزب الى أن مصر "تحديدا" هي الاقرب دائما لقلب دولة الكويت وللفقه القانوني في دولة الكويت مؤكدا أهمية زيارته مقر المجلس الاعلى للقضاء بمصر "الشامخ بشيوخه وقضاته والاساتذة في الفقه".

وقال "جئنا جمهورية مصر العربية لالقاء التحية ابتداء على هذا المجلس الذين ننهل منه الكثير بدون أدنى شك بأحكامهم التي وصلت الينا قبل أن نصل اليهم أو قبل أن نلتقي بهم".

واشار الى ان زيارة "محراب القضاء" في مصر تأتي بهدف التحية وتجديد اللقاء والتعاون مع شيوخ القضاء وفي اماكنهم تحديدا معربا عن تطلعه لمزيد من التقدم لمصر ومزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة النقض بمصر على ما تحظى به دولة الكويت من مكانة في قلوب وعقول المصريين مثمنا توقيع وزيري العدل في البلدين اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي .

واعرب المستشار شفيق في تصريح مماثل ل(كونا) عن ارتياحه لما ساد اللقاء مع الوزير العزب من تفهم وود وروح طيبة للتعاون معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

واشاد بما يتمتع به الوزير العزب "من افكار متطورة ومثالية" للتعاون بين البلدين مؤكدا الحرص على تبادل الخبرات وتوحيد الرؤي والنظر في القوانين ومحاولة التقريب بينها.

وكان الوزير العزب قد استهل زيارته لمصر امس الثلاثاء بالتوقع ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية عدة بنود منها ما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فضلا عن تنظيم التعاون القضائي في عدة مجالات .

وأكد الوزير العزب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع اتفاقية التعاون قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما المجالات القانونية والقضائية .(كونا)