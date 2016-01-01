«الخدمات» تدعو مشتركي الخدمات الهاتفية لسداد فواتيرهم.. تفاديا للقطع المبرمج

دعت وزارة الخدمات (المواصلات سابقا) مشتركي الخدمات الهاتفية إلى سداد المرتب عليهم من مستحقات مالية تفاديا لنظام القطع الآلي المبرمج الذي سينفذ الشهر الجاري في حق المتخلفين عن السداد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن القطع الآلي المبرمج سيسبقه إرسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد المقبل تليها رسالة تحذيرية ثانية ترسل إلى أرقام هواتف أصحاب العلاقة في 15 الجاري.

وأضافت أنها ستقوم عقب بث الرسالة التحذيرية الثانية بإيقاف الخدمة عن الهواتف التي تخلف أصحابها عن السداد يوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري.

وذكرت أن السقف المالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا كويتيا للهواتف المنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.

وأوضحت الوزارة أن قطع الخدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة مسبقا وتأخر أصحابها في تسديد القسط الشهري المستحق إضافة إلى أرقام المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية مدة ستة أشهر وأكثر لفئتي (منازل وتجاري) لغير الكويتي وفئة (تجاري) للكويتيين.

ودعت (الخدمات) المشتركين إلى الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع الآلي معربة عن تقديرها للمشتركين الذين أبدوا تعاونهم معها في الأشهر الماضية.

وأشارت إلى أن سداد فواتير المشتركين متاح عبر موقعها الإلكتروني أو موقع البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية كما يمكن للمشتركين الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم (123).