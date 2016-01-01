الحربي: (النقل المرئي) في الاسعاف يسهم بتشخيص الحالات وعلاجها

اكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اهمية خدمة البث المرئي المباشر بين سيارات الاسعاف وأقسام الحوادث بمختلف المستشفيات في سرعة تشخيص وعلاج المصاب بأقل وقت زمني ممكن قبل وصوله الى المستشفى لاتخاذ بقية الاجراءات.

وقال الوزير الحربي في كلمة له خلال تدشين نظام (نقل معلومات المرضى بين سيارات الاسعاف واقسام الحوادث بالمستشفيات) اليوم الاربعاء انه تم تركيب 110 كاميرات مرئية في سيارات الاسعاف من اصل 150 كاميرا وسيتم تركيب الكاميرات المتبقية في السيارات الجديدة المرتقب دخولها الخدمة.

وأضاف ان هذا النظام يعد اضافة جديدة لمنظومة الطوارئ الطبية التي تأتي على رأس اولويات الوزارة مشيدا بالجهود المميزة التي تبذلها الاطقم الطبية بغية المساهمة في تقديم خدمات طبية مميزة من شأنها خفض معدلات الوفيات والمضاعفات والاعباء المترتبة على اقسام الحوادث والطوارئ الطبية.

وأفاد ان النظام الجديد يتيح الفرصة امام اطقم المستشفيات لسرعة استقبال الحالات واتخاذ القرارات الطبية الصائبة بشأن مختلف الحالات موضحا ان النظام يقوم بأرشفة الحالات وحفظها للدخول عليها من قبل موظفين (مصرح لهم) في حال وجود حالات شابها خطأ فني من المسعفين او طاقم الاسعاف.

ورأى الحربي ان هذا النظام يتماشى مع خطط وبرامج واستراتيجيات التطوير المستمر لمنظومة الطوارئ الطبية الرامية الى التوسع في اعداد مراكز ونقاط الاسعاف والطوارئ الطبية مشيرا الى خطة الوزارة بإنشاء ثلاثة مراكز جديدة في عامي 2017 و2018 الى جانب التحديث المستمر لاسطول سيارات الاسعاف.

وذكر ان عدد مراكز ونقاط الاسعاف بلغت 69 مركزا موزعة على جميع مناطق الكويت والطرق السريعة متوقعا اضافة 69 سيارة اسعاف جديدة خلال ميزانية وزارة الصحة 2016/2017. (كونا)