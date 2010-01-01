(السكنية) توزع بطاقات قرعة الدفعة السابعة من قسائم المطلاع (إن 1)
وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس بطاقة دخول القرعة للدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن 1) على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 22 يونيو 2010.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة السابعة تشتمل على 323 قسيمة بمساحة 400 متر مربع مشيرة إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون موعد توزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة الساعة التاسعة صباحا.
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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