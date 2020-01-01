سمو الأمير يتسلم استراتيجية الهيئة العامة للشباب بلغة (برايل)
هذا وقد أشاد سموه بهذا الإنجاز والذي يسجل لأبنائه وبناته الكويتيين لخدمة فئة المكفوفين وتسهيل أمورهم الحياتية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .
وفي تصريح عقب اللقاء أعربت السيدة حنان كامل المطيري عن اعتزازها وتشرفها بلقاء صاحب السمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني وبتشرفها بتقديم استراتيجية هيئة الشباب لصاحب السمو بطريقة (برايل).
وقالت المطيري إنها ساهمت في تحويل الاستراتيجية إلى طريقة (برايل) للتسهيل على المكفوفين في القراءة بشكل ميسر لهذه الاستراتيجية والاطلاع عليها حيث سيتم توزيعها على جميع مؤسسات الدولة المعنية بشؤون المكفوفين.
وعبرت عن سعادتها بطباعة الاستراتيجية بطريقة (برايل) وإهدائها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود .
كما أعربت عن تطلعها إلى المشاركة في كل المشاريع والفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للشباب "لنكون أعضاء فعالين في المجتمع ولنشارك مع ذوي الإعاقة في مشاريع وفعاليات الهيئة المستقبلية". (كونا)
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