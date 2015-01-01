بلدية الكويت تؤكد اهمية الالتزام بانظمة وقانون اعمال البناء

دعت بلدية الكويت اليوم الاحد جميع الجهات المعنية الى الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المتعلقة باعمال البناء لعدم الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية والغرامة التي نص عليها قانون البلدية.

وقالت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت في بيان صحفي ان مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي اصدر تعميما ادرايا يوضح فيه ان قانون البلدية الجديد رقم (2016/33) اصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 12 من يوليو العام الماضي.

واكد البيان ان المشرع ارتأى في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في اعمال البناء والقضاء عليها وضع المادة (39) من القانون التي افرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية او المهندسين او المشرفين او المقاولين عن اقامة مباني دون ترخيص او الاشراف على تنفيذها او اي مخالفات بناء اخرى.

واضاف انه لمنع التجاوز من كل الاطراف المعنية بعملية البناء المخالف التي تضمنت غرامة لا تقل عن (5 الاف دينار كويتي) ولا تتجاوز (10 الاف دينار كويتي) وسحب ترخيص المكتب الهندسي وايقاف تصنيف المقاول وابعاد المخالف غير الكويتي ابعادا اداريا عن البلاد.

يذكر ان المادة (39) تنص ايضا على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ اعمال البناء اذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي او جزئي وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة اذا ادى ذلك إلى حدوث خسائر بالارواح".(كونا)