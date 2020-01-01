أبل:اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مقاول بيوت مدينة صباح الأحمد

ياسر أبل

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل اتخاذ "اقسى الاجراءات العقابية اللازمة بحق المقاول المنفذ لبيوت مدينة صباح الأحمد المسؤول عن تساقط الغطاء الخرساني لجزء من سقف الدور الأرضي لأحد البيوت".

وأضاف أبل في تصريح صحفي اليوم الاحد ان سلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه لأنه من صميم واجب القائمين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبين ان العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمقاولين تحدد مسؤوليات المقاولين وواجباتهم تجاه (السكنية) والمستفدين من خدماتها وأيضا توضح العقوبات الواجبة عليهم في حال عدم التزامهم بمهامهم وتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بالشكل السليم.

وذكر انه زار البيت المذكور في مدينة صباح الأحمد وكلف المسؤولين في (السكنية) بالقيام بفحص سلامة البيت انشائيا والتحقيق في أسباب الحادث ورفع النتائج في أسرع وقت.

وأوضح انه "سيتم رفع توصية الى مجلس ادارة (السكنية) بوقف التعامل مع المقاول وإحالة الملف إلى النيابة العامة كي يكون عبرة ولبيان جدية المؤسسة في التعامل مع المقاولين غير الملتزمين".

وأكد أبل ان (السكنية) لن تتوانى في احالة اي من الذين يثبت ضلوعهم في هذا الحادث الى الجهات القانونية لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم سواء من داخل (السكنية) أو خارجها موضحا أنه سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة للجنة الاسكانية في مجلس الامة باجتماعها المقبل. (كونا)