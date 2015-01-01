الجبري يؤكد الحرص على تنشئة ابناء الكويت على الاسلام الصحيح
جاء ذلك في كلمة الوزير الجبري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاحد لاعلان اسماء الفائزين بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده ال20 التي تقام تحت شعار (امتنان لأهل القرآن) برعاية سامية من سمو أمير البلاد وتنظيم الامانة العامة للاوقاف.
وقال الجبري ان من مؤشرات حب اهل الكويت لكتاب الله الكريم وتمسك أبنائهم به زيادة عدد المشاركين في التصفيات النهائية للمسابقة لهذا العام 2016 عن العام السابق له ليصل عددهم إلى 2022 متسابقا ومتسابقة يمثلون 39 جهة حكومية وخيرية داخل البلاد.
واضاف ان عدد الفائزين في المسابقة بلغ 201 من الذكور والإناث من مختلف الشرائح والفئات المشاركة اضافة إلى الفئة الجديدة التي تم استحداثها هذا العام المتمثلة في لجنة بريطانيا وشارك فيها 25 متسابقا ومتسابقة فاز منهم خمسة متسابقين.
وأشار الى ان اللجنة الخاصة بكبار السن التي شارك فيها 105 متسابقين ومتسابقات فاز منهم 11 متسابقا مشيدا بدور كل من ساهم بجهده ووقته في انجاح هذه المسابقة التي تهدف إلى تشجيع ابناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده انطلاقا من رسالة الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بالأمانة العامة للأوقاف.
وتوجه الجبري بالشكر لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد لرعايته هذه المسابقة وحرص سموه على تنشئة ابناء الكويت على تعاليم الدين الإسلامي الصحيح. (كونا)
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