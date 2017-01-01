الهلال الأحمر الكويتي.. رسالة إنسانية زاخرة بالعطاء تكلل غدا يوبيلها الذهبي

لم تعد جمعية الهلال الأحمر الكويتية مؤسسة إنسانية رائدة فحسب بل أضحت بعد نصف قرن من مسيرتها الزاخرة رسالة عطاء إنسانية قائمة بحد ذاتها ومنارة ناصعة يستدل من خلالها إلى الكويت مركز العمل الإنساني تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني.

ويعود إنشاء الجمعية إلى اتفاق 18 محسنا من رجالات الكويت في ديسمبر 1965 وإقرارهم النظام الأساسي لها والمستمد من المبادئ والمفاهيم القائمة على الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

وفي العاشر من يناير عام 1966 وافقت الحكومة الكويتية على إشهار الجمعية رسميا والتي انضمت بعد ذلك إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وانطلقت لتحقيق أهدافها الإنسانية حول العالم. (كونا)