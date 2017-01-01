الهلال الأحمر الكويتي.. رسالة إنسانية زاخرة بالعطاء تكلل غدا يوبيلها الذهبي
ويعود إنشاء الجمعية إلى اتفاق 18 محسنا من رجالات الكويت في ديسمبر 1965 وإقرارهم النظام الأساسي لها والمستمد من المبادئ والمفاهيم القائمة على الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.
وفي العاشر من يناير عام 1966 وافقت الحكومة الكويتية على إشهار الجمعية رسميا والتي انضمت بعد ذلك إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وانطلقت لتحقيق أهدافها الإنسانية حول العالم. (كونا)
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