(السكنية) توزع بطاقات الاحتياط للدفعة السابعة من قسائم جنوب المطلاع (إن 1)

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين بطاقات الاحتياط لدخول قرعة الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 1) للسنة المالية الحالية التي تشمل 323 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن بعد غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا سيكون موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)