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جمعية النجاة الخيرية توزع مساعدات على اللاجئين السوريين جنوبي تركيا

1 hour ago
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جمعية النجاة الخيرية توزع مساعدات على اللاجئين السوريين جنوبي تركيا

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