جمعية النجاة الخيرية توزع مساعدات على اللاجئين السوريين جنوبي تركيا

قامت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الاثنين بتوزيع مساعدات انسانية تتضمن مواد إغاثية وتدفئة وكفالات أيتام على اللاجئين السوريين في مدينة (شانلي أورفا) جنوبي تركيا.

وقال مدير لجنة زكاة منطقة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المساعدات المكونة من مواد تموينية وزعت على 535 أسرة سورية لاجئة تكفي لمدة شهر واحد.

وأضاف ان الجمعية قامت بتوزيع كفالات الأيتام لعدد 110 أيتام من أصل ألفي يتيم سوري ترعاهم الجمعية حيث ترسل لهم الكفالات بشكل مستمر ودوري الى جانب توزيع (كوبونات) مشتريات ملابس شتوية لعدد مئة يتيم من أحد المراكز التسوق الكبرى بالمدينة.

وشدد الخالدي على ان جمعية النجاة تولي ملف الأيتام أهمية بالغة وتحرص على رعايتهم واحتضانهم من خلال تنظيم الاحتفالات والأنشطة والبرامج الترفيهية للتخفيف من معاناتهم.

وأوضح ان الجمعية تنظم أيضا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم للأيتام وتقوم بتكريم المتميزين منهم ايمانا من الجمعية بأهمية التعليم ودوره.

واشار الخالدي الى إنشاء جمعية النجاة مدرسة في منطقة (شانلي أورفا) جنوبي تركيا لتعليم الطلبة السوريين الذين هجروا مقاعدهم الدراسية لبضع سنوات.

وأكد حرص الجمعية على زيارة اللاجئين السوريين للوقوف عن كثب على اهم وابرز متطلباتهم الحالية موضحا في الوقت ذاته ان كل مرحلة لها احتياجات تختلف عن الاخرى.

وثمن الخالدي جهود الخيرين والمحسنين الذين ساهموا بدعم هذه القافلة والحملات التي اطلقتها الجمعية في مشاريعها الخيرية والانسانية والإغاثية والتعليمية والطبية التي تهدف الى مد يد العون للمحتاجين خاصة اللاجئين السوريين.(كونا)