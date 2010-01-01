(السكنية) تستدعي الدفعة الثامنة لقسائم مشروع جنوب المطلاع (إن 1)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الثلاثاء أنها ستوزع الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية بجنوب المطلاع (إن 1) للسنة المالية الحالية وتشمل 309 قسائم على أصحاب الطلبات حتى 17 أغسطس 2010.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمنطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت ان بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجري القرعة يوم الأربعاء 18 يناير الجاري لافتة إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأكدت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة بدخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة لحين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)