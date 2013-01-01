(المعلومات المدنية): 600 ألف مستخدم يستفيدون من (كويت فايندر)

قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي اليوم الثلاثاء ان نحو 600 الف مستخدم يستفيدون من برنامج (كويت فايندر) لافتا الى ادخال تحديثات جديدة على البرنامج لتلبية احتياجات مستخدميه.

وأضاف العسعوسي في مؤتمر صحافي للاعلان عن اطلاق التحديثات الجديدة ان التحديثات على البرنامج تتم عبر الاجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (اندرويد واي او اس) باللغتين العربية والانجليزية كما يمكن من البحث التفصيلي عن العنوان بشكل متسلسل (منطقة ـ قطعة ـ شارع ـ منزل) ما يجعل التطبيق أكثر فعالية.

وأوضح ان التحديث الجديد يحتوي على ميزة اظهار وتحليل الحركة المرورية ومناطق الازدحام والاختناقات في مختلف طرق الكويت مؤكدا ان البرنامج دقيق وشمولي ومن أفضل التطبيقات التي يمكن تحميلها واستخدامها على الاجهزة الذكية.

وأشار إلى ان الهيئة قامت بعرض هذه الآلية في مؤتمرات عالمية كأحد مبادراتها الرائدة التي تعتمد على التطوير وليس الشراء ما يتيح لها مطلق الحرية في توفيرها لمختلف جهات الدولة.

وذكر العسعوسي ان الهيئة اتخذت قرار تطوير برنامج (كويت فايندر) لمعرفة وتحسين الشبكة المرورية من خلال خلق وتوثيق الحركة والازدحامات ما يوفر على الدولة تكاليف وصعوبات الحصول عليها.

وقال ان الهيئة تدعم القطاعين الحكومي والخاص من منطلق مسؤوليتها بتوفير خدمات نظم معلومات جغرافية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة مشيرا إلى ان الجهات المستفيدة من الخدمة يتجاوز 45 جهة.

وأشار إلى ان خطة الهيئة المستقبلية لتطوير (كويت فايندر) والخدمات المرتبطة به تتضمن العديد من الوظائف الجديدة للتطبيق مثل إضافة دعم المواقع وتقنية عرض البيانات بشكل 360 درجة اضافة إلى الابلاغ عن موقع الحادث وأسباب توقف الحركة.

وأكد العسعوسي ان (كويت فايندر) يتميز بالدقة ويفوق غيره من التطبيقات المماثلة ويتضمن خريطة دولة الكويت بتفاصيلها ويربط المعلومات الخاصة للمستخدم مع وسائل التواصل الاجتماعي اضافة إلى امكانية حفظ التفصيلات واسترجاعها للمستخدم وابلاغ الهيئة عن أي ملاحظات تتعلق بالتطبيق فضلا عن امكانية البحث عن مواقع العزاء في الديوانيات التي يتم تحديثها يوميا.

يذكر ان (كويت فايندر) حقق جوائز محلية وعالمية ابرزها جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها ال13 عام 2014 في مجال التطبيقات الذكية.

وحاز البرنامج على جائزة افضل برنامج في مؤتمر (إزري) العالمي الذي اقيم في مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة اضافة الى جائزة الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2013 في دبي. (كونا)