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(الاشغال) : انجاز 62 بالمئة من الجزء الغربي لمشروع (جمال عبدالناصر)

18 minutes ago
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(الاشغال) : انجاز 62 بالمئة من الجزء الغربي لمشروع (جمال عبدالناصر)

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