(الاشغال) : انجاز 62 بالمئة من الجزء الغربي لمشروع (جمال عبدالناصر)
وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة المهندس أحمد الحصان في تصريح صحفي ان العمل يسير بخطى ثابتة نحو الانجاز والتسليم وفقا للمواعيد التعاقدية للاستفادة القصوى منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق في المناطق المحيطة به من جهة وعلى مستوى البلاد من جهة اخرى اضافة الى تسيير الحركة المرورية ورفع الكفاءة الاستيعابية للطرق عبر زيادة معدلات الامن والسلامة.
وأوضح ان المشروع الذي تبلغ تكلفته 934ر34 مليون دينار يتضمن أعمال الطرق بطول اجمالي 502ر6 كيلومتر ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه إضافة إلى حارات الطوارئ وأعمال الجسور عبر تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي قدره 650ر1 كيلومتر.
وقال الحصان ان قطاع هندسة الطرق حريص على تنفيذ كافة توجيهات وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع التي تهدف الى تسريع وتيرة العمل داخل المشاريع وازالة كافة العقبات التي تواجهها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاخرى.
وأكد المتابعة الحثيثة لكافة المشاريع التي ينفذها القطاع من خلال الزيارات الموقعية والتقارير الدورية والوقوف على اخر المستجدات في كل مشروع والعمل على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه هذه المشاريع.
وقال الحصان ان تلك المشاريع تعد احدى ركائز التنمية في البلاد التي ستسهم بدور اساسي في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي. (كونا)
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