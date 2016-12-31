الحمود يجدد دعوته لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية

جدد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح الحمود اليوم الاربعاء دعوته لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل مؤقت لتمكين منتخب الكويت لكرة القدم من المشاركة في كأس الامم الاسيوية.

وجاء ذلك في بيان للشيخ سلمان في اعقاب التطورات الاخيرة وردا على الشروط المفروضة على دولة الكويت من قبل بعض الهيئات الرياضية الدولية (اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم).

واكد الشيخ سلمان من خلال رده على كل من كتابي اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخ في 31/12/2016 والاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 8/1/2017 على دعوته لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية بشكل مؤقت لتمكين منتخب الكويت لكرة القدم من المشاركة في قرعة تصفيات كأس الامم الاسيوية لكرة القدم 2019.

وقال ان "مضمون رد دولة الكويت على الشروط المفروضة على رياضتها بكتاب اللجنة الاولمبية الدولية وكتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مرنا بقبول ما يمكن تنفيذه من هذه الشروط وبما لا يتعارض مع صحيح تطبيق القانون الوطني ودون الاخلال بمصلحة الدولة".

واضاف "تضمن كتابي الرد المرسلين الى كل من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقات المطلوبة والممكنة بشأن تولي الجمعيات العمومية مسؤولية تشكيل لجان مؤقتة لادارة شؤون الهيئات الرياضية المعنية والموافقة من حيث المبدأ بان تقوم دولة الكويت بالتفاوض بشأن التسوية والصلح حيال القضايا التي رفعتها حكومة دولة الكويت ضد بعض الهيئات الرياضية الدولية شريطة ان يتم رفع الايقاف مؤقتا عن الرياضة الكويتية".

واوضح بان "الحكومة قدمت قانونا جديدا ومتطورا بشأن الرياضة الكويتية وقدمته بالفعل الى مجلس الامة الموقر ليأخذ مساره الصحيح والدستوري بالمناقشة والصدور داعياالمعنيين بالهيئات الرياضية الدولية لزيارة الكويت وسماع وجهة نظرها لمناقشة القانون الجديد".

وشدد على ان "الاستجابة الحكومية مرنة ومنطقية مع متطلبات الهيئات الرياضية الدولية بما لايتعارض وسلامة تطبيق القوانين وبما يخدم مصلحة الرياضة والرياضيين ويرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية وبالتالي الوصول الى حل نهائي وشامل".

واعرب الشيخ سلمان عن شكرة الى اعضاء مجلس الامة الموقرين لتعاونهم مع الهيئة العامة للرياضة لرفع الايقاف الرياضي ليتمكن منتخب كرة القدم الكويت من المشاركة في قرعة تصفيات كأس الامم الاسيوية 2019.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الكويتية قد وجهت كتابا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع الايقاف الرياضي عن الكويت مؤقتا مدة ستة اشهر للانتهاء من مشروع قانون جديد يحقق متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية مع عدم التعارض مع دستور الكويت.

وكان الشيخ سلمان قد اكد في وقت سابق ان الحكومة قدمت كل ما هو مطلوب منها لرفع الايقاف الرياضي مؤكدا ان هذا هو موقفها النهائي.

وأعرب الشيخ سلمان الحمود في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن امله في ان يتعاون الجميع من اجل الانتهاء من هذه المشكلة والتركيز على تطوير مستقبل الرياضة الكويتية.(كونا)