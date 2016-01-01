(الاطفاء): 7 مراكز تخمد حريقا في مستودع للمواد الكهربائية بأمغرة
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام في الادارة العقيد خليل الأمير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مساحة المستودع الذي تعرض للحريق تبلغ 5000 متر مربع.
وأضاف العقيد خليل ان فرق (الإطفاء) باشرت بمكافحة الحريق وعزله عن باقي المستودعات المجاورة مشيرا الى اصابة اثنين من رجال الإطفاء خلال تعاملهما مع الحادث وتم نقلهما الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج.
واوضح ان مراقبة تحقيق حوادث الحريق تقوم حاليا بعملية جمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.
واشار الى ان المراكز التي شاركت في اخماد الحريق هي الجهراء الحرفية والجهراء والعارضية والسالمية والهلالي والعمليات والاسناد معربا عن الشكر والتقدير لرجال الاطفاء والداخلية والطوارئ الطبية على جهودهم في حماية الممتلكات والارواح في البلاد.
وذكر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمدالعبدالله المبارك الصباح كان على اتصال مستمر مع المدير العام للإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد راكان المكراد لمتابعة الحريق والإطمئنان على رجال الإطفاء. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 سنتا ليبلغ 40ر49 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا في تداولات امس الاربعاء ليبلغ 40ر49 دولار أمريكي مقابل 09ر50 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا ... التتمة
رئيس (الصليب الاحمر) الدولي يشيد باهتمام سمو الامير بالقضايا الانسانية
اشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورير اليوم الخميس بالاهتمام الذي يوليه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للقضايا الانسانية وحرصه على فصل ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار كما ارتفع اليورو الى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم ... التتمة
الأمم المتحدة: لم نتلق أية دعوة لحضور محادثات أستانة
نفت الأمم المتحدة تسلمها أي دعوة رسمية للمشاركة في محادثات أستانة بشأن الأزمة السورية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن ... التتمة