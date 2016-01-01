(الاطفاء): 7 مراكز تخمد حريقا في مستودع للمواد الكهربائية بأمغرة

أعلنت الادارة العامة للاطفاء اليوم الخميس ان سبعة مراكز تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في مستودع مواد كهربائية بمنطقة امغرة صباح اليوم.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام في الادارة العقيد خليل الأمير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مساحة المستودع الذي تعرض للحريق تبلغ 5000 متر مربع.

وأضاف العقيد خليل ان فرق (الإطفاء) باشرت بمكافحة الحريق وعزله عن باقي المستودعات المجاورة مشيرا الى اصابة اثنين من رجال الإطفاء خلال تعاملهما مع الحادث وتم نقلهما الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج.

واوضح ان مراقبة تحقيق حوادث الحريق تقوم حاليا بعملية جمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

واشار الى ان المراكز التي شاركت في اخماد الحريق هي الجهراء الحرفية والجهراء والعارضية والسالمية والهلالي والعمليات والاسناد معربا عن الشكر والتقدير لرجال الاطفاء والداخلية والطوارئ الطبية على جهودهم في حماية الممتلكات والارواح في البلاد.

وذكر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمدالعبدالله المبارك الصباح كان على اتصال مستمر مع المدير العام للإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد راكان المكراد لمتابعة الحريق والإطمئنان على رجال الإطفاء. (كونا)