(السكنية): توزيع 3ر69 في المئة من قسائم جنوب المطلاع (2016/2017)
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن اجمالي القسائم الحكومية التي وزعت على المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية التي وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الاسكاني حتى اليوم بلغ 8442 قسيمة.
وأضافت أن المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 2896 قسيمة على أن يتم الاعلان عما تبقى من الدفعات وتوزيعها وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية.
وبينت أنها انتهت من توزيع قسائم الضواحي (إن5 وإن6 وإن8 وإن9 وإن10 وإن11) في مشروع جنوب المطلاع للسنة المالية (2015-2016) ويجرى الآن توزيع اخر دفعة من الضاحية (إن1) وفقا لجدول توزيعات السنة المالية (2016-2017).
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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