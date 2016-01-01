(الداخلية): انتحار عسكري امريكي في معسكر القوات الامريكية جنوب البلاد
قالت وزارة الداخلية اليوم الخميس ان أحد الجنود الأمريكيين قام بالانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسه من سلاحه داخل معسكر القوات الأمريكية في المنطقة الجنوبية للبلاد.
وأوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي انه تم نقل الجندي الأمريكي إلى مستشفى العدان الا انه توفي متأثرا بإصابته لدى وصوله إلى المستشفى مؤكدة مباشرة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لمعرفة كافة التفاصيل ذات الصلة بالقضية. (كونا)
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