(الأرصاد): طقس مستقر خلال عطلة الاسبوع بسبب تأثير مرتفع جوي

توقع مراقب التنبؤات الجوية بادارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ان يسود البلاد طقسا مستقرا في عطلة نهاية الاسبوع بسبب وقوعها تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وجافة نسبيا.

وقال القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجو خلال الأيام المقبلة سيكون مشمسا خلال ساعات النهار وباردا ليلا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وبين انه خلال مساء اليوم الخميس سيكون الطقس باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و 9 درجات مئوية والبحر معتدل الموج يعلو احيانا ويتراوح ارتفاعه ما بين 3 ثلاثة وستة اقدام.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس مشمسا معظم الوقت نهار غد الجمعة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 و 38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 18 و 20 درجة مئوية.

وذكر انه في في فترة الليل فيسود الطقس البارد مع نفس اتجاه وسرعة الرياح والحرارة الصغرى ما بين 7 و 9 درجات مئوية اما حالة البحر خلال اليوم بصفة عامة معتدل الموج بوجه عام ما بين ثلاثة وخمسة اقدام.

واوضح ان التوقعات ليوم السبت المقبل تشير الى ان النهار سيكون مشمسا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام تتراوح سرعتها ما بين 20 و 38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 17 و 19 درجة مئوية والبحر معتدل الموج بوجه عام وارتفاع الموج ما بين ثلاثة وخمسة اقدام.

وأضاف ان الطقس مساء السبت بارد والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 7 و 9 درجات مئوية والبحر خلال الليل خفيف الى معتدل الموج ما بين قدم وأربعة اقدام. (كونا)