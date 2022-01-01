الهلال الاحمر الكويتي يسير القافلة الـ 22 من المساعدات للاجئين السوريين بالاردن

اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الخميس تسيير ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية والاغاثية بحمولة تزن 110 أطنان الى اللاجئين السوريين في الاردن.

وقال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه القافلة هي ال22 من المساعدات الاغاثية وستسلم مباشرة للاجئين السوريين في المدن الاردنية بالتعاون مع سفارة الكويت لدى الاردن والهلال الاحمر الاردني.

واضاف ان الجمعية من خلال متطوعيها ستشرف على توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية على اللاجئين السوريين لافتا الى ثبات الهلال الاحمر الكويتي على مبدأ تقديم كل الاحتياجات الاغاثية للشعب السوري الشقيق والشعوب المنكوبة الاخرى.

واكد حرص الفريق الميداني للهلال الاحمر الكويتي في الاردن على توزيع المواد الاغاثية في عدة مناطق ومنها الكرك والمفرق وأربد والطفيلة وعمان ومعان وعجلون والشجرة والطرة والمناطق المحاذية للحدود السورية الاردنية.

واكد استمرار جهود ومساعدات الجمعية التي بدأت منذ اكثر من ستة أعوام في إغاثة اللاجئين السوريين لتوفير الحياة الكريمة من خلال مجموعة من المشاريع التي تشمل الغذاء والكساء وادوات التدفئة والرعاية الصحية.

ولفت الى حاجة الاسر السورية في كل من الاردن ولبنان إلى الدعم والمؤازرة لاسيما ان الجمعية تتابع تطورات الاوضاع الانسانية على الساحة السورية وتداعياتها على ابناء الشعب الشقيق.

واشار إلى ان الجمعية تعمل على توفير اجواء صحية وانسانية للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومساندة جهود المؤسسات الانسانية المحلية والدولية مشيدا بجهود كل من الاردن ولبنان في تسهيل ومساندة فرق الاغاثة الكويتية. (كونا)