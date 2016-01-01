جمعية صندوق اعانة المرضى الكويتية توفد فريقا طبيا الى تركيا لعلاج الجرحى السوريين

اعلنت جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية اليوم الخميس ايفادها وفدا طبيا الى بلدة (الريحانية) في مدينة (هاطاي) جنوبي تركيا لعلاج الجرحى والمصابين من اللاجئين السوريين.

وقال مدير العلاقات العامة بالجمعية ورئيس الوفد حامد العميري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان زيارة الوفد التي ستستمر ثلاثة ايام تهدف الى الاطلاع على أوضاع النازحين السوريين من شرق مدينة حلب شمالي سوريا خاصة بعد تعرض الكثير منهم إلى إصابات بالغة نتيجة اطلاق نار وقصف جوي.

واضاف ان الفريق الطبي سيقوم بقديم مساعدات عاجلة والمساهمة في علاج الجرحى السوريين النازحين من حلب وتقديم العون لأسرهم الى جانب زيارة عدد من الجرحى في منازلهم بسبب اصابتهم بالشلل النصفي والرباعي لعدم تمكنهم من الذهاب للمستشفى.

واوضح العميري ان زيارة الوفد تهدف كذلك إلى التخفيف من معاناة النازحين السوريين وإدخال الفرحة على قلوبهم وتقديم العلاجات والارشادات الطبية المتنوعة في المراكز الصحية مع تقديم الدعم النفسي للأيتام وتفقد أحوال الأسر النازحة لتلبية احتياجاتهم. وذكر ان الوفد سيلتقي خلال زيارته برئيس منظمة الرعاية الطبية التركية الدكتور أسامة غالي ومسؤول العيادة المتنقلة الدكتور حذيفة عبدالله وسيقوم بزيارة الى العيادات التخصصية والجمعية النفسية ومركز التوحد ومستشفى الأمل في (الريحانية) الذي يلقى الدعم من الجمعيات الخيرية ومنها صندوق إعانة المرضى.

وثمن العميري الجهود الكويتية المتنوعة في اغاثة وعلاج اللاجئين السوريين والتي تنبع من التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني في مد يد العون للاخوة والاشقاء لتخفيف معاناتهم في كل مكان.

وضم الوفد الكويتي الدكتور عبدالعزيز المسلم وأربعة من طلبة كلية الطب بجامعة الكويت راشد الشطي ويوسف الهندي وسلمان العتيبي وادريس محيي الدين.

وتقع بلدة (الريحانية) على الحدود مع سوريا مقابل معبر (باب الهوى) بالجانب السوري ويبلغ عدد سكانها الاتراك نحو 90 ألف نسمة فيما يصل عدد اللاجئين السوريين إلى نحو 130 ألف لاجئ.

وتسمح الحكومة التركية بدخول السوريين المصابين بحالات حرجة عبر معبر (باب الهوى) لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية بمعدل 20 حالة يوميا.(كونا)