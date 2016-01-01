(الطيران المدني): هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت للاشتباه بوجود قنبلة
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبا وكانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية.
وأضاف الهاشمي أن إدارة العمليات تلقت بلاغا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا في مطار الكويت الدولي مشيرا إلى التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة.
وأشار إلى أنه بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات. (كونا)
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