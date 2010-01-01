(السكنية) توزع بطاقات قرعة الدفعة الثامنة من قسائم المطلاع (إن 1)

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد بطاقة دخول قرعة الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن 1) على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 17أغسطس 2010.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الثامنة تشتمل على 309 قسائم بمساحة 400 متر مربع مشيرة إلى أن غدا الاثنين سيكون موعد توزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة الساعة التاسعة صباحا على أن يتم إجراء القرعة على تلك القسائم يوم الأربعاء المقبل.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)