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(الهلال الاحمر الكويتي) تبرم عقدين لبناء مدارس ومراكز طبية في اقليم كردستان

2 hours 46 minutes ago
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القنصل الكويتي في اربيل الدكتور عمر الكندري مشرفا على ابرام عقدين بين الهلال الاحمر الكويتي واحدى الشركات العاملة في اقليم كردستان القنصل الكويتي في اربيل الدكتور عمر الكندري مشرفا على ابرام عقدين بين الهلال الاحمر الكويتي واحدى الشركات العاملة في اقليم كردستان

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