(الهلال الاحمر الكويتي) تبرم عقدين لبناء مدارس ومراكز طبية في اقليم كردستان

ابرمت جمعية (الهلال الاحمر الكويتي) اليوم الاثنين مع احدى شركات اقليم كردستان عقدين لبناء خمس مدارس وثلاثة مراكز طبية للطوارئ في مدينتي اربيل ودهوك في اطار المساعدات الكويتية المقدمة لنازحي الموصل.

وقال القنصل الكويتي في اربيل الدكتور عمر الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القنصلية اشرفت على ابرام عقدين بين الهلال الاحمر الكويتي واحدى الشركات العاملة في اقليم كردستان موضحا انهما ينصان على تشييد عدد من المدارس والمراكز الطبية في بعض المخيمات بالاقليم لخدمة نازحي الموصل.

وذكر ان تجهز هذه المدارس والمراكز الطبية سيكون خلال الاشهر القليلة المقبلة على ان يتم تسليمها بعد ذلك الى وزارتي الصحة والتربية باقليم كردستان.

واوضح الكندري ان القنصلية الكويتية في اربيل ستسلم اول مدرسة الى اقليم كردستان باسم (مدرسة الكويت الاولى) بمحافظة اربيل مضيفا ان الطاقة الاستيعابية لهذه المدرسة تتسع لنحو 500 طالب وطالبة من ابناء النازحين.

وافاد الكندري بان هذه المدرسة هي "باكورة العمل المقدم من الكويت للنازحين في المجال التربوي مشيرا الى وجود المزيد من الاعمال التي ستقدمها الكويت في المستقبل.

بدوره قال مدير ادارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الاحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح ل (كونا) ان الجمعية وقعت اليوم على عقدين مع احدى الشركات العاملة في اقليم كردستان وذلك باشراف القنصلية الكويتية في اربيل.

واوضح ان العقد الاول يقضي بالاتفاق على انشاء وتجهيز خمس مدارس للنازحين داخل مخيماتهم خلال الشهرين المقبلين مبينا ان هذه المدراس ستخصص في مخيمات النازحين التي انشأت حديثا في مدينتي اربيل ودهوك.

واضاف ان العقد الاخر ينص على انشاء وتجهيز ثلاثة مراكز طبية للطوارئ في المخيمات المخصصة للنازحين من الموصل في مدينة دهوك على ان تقوم تلك المراكز بتقديم المساعدات الطبية للنازحين في تلك المخيمات.

واكد المعراج استمرار جمعية الهلال الاحمر الكويتي في تقديم المساعدات المتنوعة للنازحين العراقيين وفق الاحتياجات اللازمة والمطلوبة.

من جانبه قال المهندس المشرف على تنفيذ المشاريع فياض حجاري ان المدارس سوف تبنى وفق احدث المواصفات لتسع كل مدرسة منها ل 560 طالبا وطالبة من ابناء النازحين العراقيين في الموصل.

واضاف حجازي في تصريح ل(كونا) ان مدرستين اثنتين ستكونان ثابتتين في حين ان ثلاث من تلك المدراس ستكون وفق نظام الكرفانات ليسهل نقلها والاستفادة منها مستقبلا في اماكن اخرى.(كونا)