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الحمود: تنمية قطاع السياحة لاستقطاب الشباب وإظهار إبداعاتهم

2 hours 17 minutes ago
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الشيخ سلمان الحمود خلال افتتاحه معرض (هوريكا الكويت 2017) الشيخ سلمان الحمود خلال افتتاحه معرض (هوريكا الكويت 2017)

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