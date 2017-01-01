الحمود: تنمية قطاع السياحة لاستقطاب الشباب وإظهار إبداعاتهم

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اهتمام دولة الكويت بتنمية وتطوير قطاع السياحة والعمل على استقطاب الشباب الكويتي واظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه اليوم الاثنين معرض (هوريكا الكويت 2017) الذي تنظمه شركة (ليدرز جروب) إن تطوير قطاع السياحة وتنميته يأتي ضمن الاستراتيجية المقبلة للبلاد.

ولفت إلى أهمية المعارض المتخصصة في دعم الخطط التنموية وتنشيط الحركة التجارية اضافة إلى دورها الحيوي في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحفز الشباب على الانخراط في تلك المجالات.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات الشبابية المشاركة في هذا المعرض علاوة على وجود عدد من الشركات المتخصصة في مجال التدريب الفندقي مشيدا بما حققه معرض (هوريكا الكويت) من نجاحات خلال السنوات السابقة والمأمول أن يحققه هذا العام.

من جانبها قالت المدير العام لشركة (ليدرز جروب) نبيلة العنجري في تصريح مماثل إن (هوريكا الكويت) يسهم في دعم خطط تحويل الكويت الى بلد سياحي جاذب كما يسهم في تنويع مصادر الدخل في البلاد لاسيما في ظل التذبذب المستمر لأسعار النفط.

وأضافت العنجري أن المشاريع السياحية تسهم في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في غضون عشر سنوات واستيعاب استثمارات وطنية تزيد على 700 مليون دينار كويتي سنويا.

وأوضحت أن المعرض يعد فرصة جيدة للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية بقطاع الضيافة والصناعات الغذائية مشيرة إلى أن قطاع المطاعم هو أسرع القطاعات نموا في الكويت خصوصا مع التوسع العمراني والزيادة المطردة في عدد السكان.

وذكرت أن (هوريكا الكويت) استقطب هذا العام أكثر من 80 شركة متخصصة في مجالات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية والشحن والسفر كما حقق مكانة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت العنجري إن المعرض يشكل مع معارض (هوريكا) المماثلة في كل من السعودية والأردن ولبنان سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي تدعم الخطط التنموية الحكومية.

ويقام (هوريكا الكويت 2017) على مدار ثلاثة أيام في ارض المعرض الدولية بمنطقة مشرف ويتضمن فعاليات تهتم بتطوير قطاع الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية إضافة إلى تقديم أنظمة السلامة الغذائية العالمية وتوفير استشارات الصحة الغذائية لزوار المعرض.

يذكر أن قطاع السياحة التابع لوزارة الإعلام مقبل على خطط واعدة تركز على تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تمثل خارطة طريق نحو جعل الكويت بمصاف الدول في صناعة السياحة.

ويعمل القطاع على تشجيع ودعم المعارض المتخصصة والمبادرات الشبابية في مجال السياحة والمشاريع الصغيرة التي تهدف الى ابراز الجوانب السياحية بدولة الكويت وتسهيل مهامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. (كونا)