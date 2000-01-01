الرئيسية |  السياسي | محليات | سمو الأمير يشيد بالإنجازات الطبية المميزة المسجلة باسم أبناء وبنات الكويت

سمو الأمير يشيد بالإنجازات الطبية المميزة المسجلة باسم أبناء وبنات الكويت

2 hours 38 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أثناء استقباله وزير الصحة د. جمال الحربي وعدد من الأطباء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أثناء استقباله وزير الصحة د. جمال الحربي وعدد من الأطباء

المواضيع الأكثر قراءة

غضب ألماني وانتقادات واسعة لتصريحات ترمب

غضب ألماني وانتقادات واسعة لتصريحات ترمب

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب -التي أدلى بها في مقابلة الأحد مع صحيفتي "تايمز" البريطانية و"بيلد" الألمانية- غضبا في ألمانيا وانتقادات واسعة في ... التتمة

رياض العدساني

العدساني: مقترح بقانون لمنع الاستفادة الشخصية من العمل التشريعي والرقابي

أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه باقتراح بقانون حول تعارض المصالح بهدف فصل العمل النيابي الرقابي والتشريعي عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة ... التتمة

(التشريعية) تقر مقترح الخمس دوائر وصوتين للانتخابات البرلمانية

(التشريعية) تقر مقترح الخمس دوائر وصوتين للانتخابات البرلمانية

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحات عدة من بينها تعديل النظام الانتخابي وتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات كهرباء وتحلية الماء ومقترح تعديل ... التتمة

الخالد يوقع على خطاب اعلان النوايا بين الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي

الخالد يوقع على خطاب اعلان النوايا بين الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي

وقع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع امين عام منتدى حوار التعاون الاسيوي بونديت ليمشون على ... التتمة