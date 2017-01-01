الخالد يشيد بجهود القوة الجوية في حماية الوطن والذود عنه

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد اليوم الثلاثاء بجهود منتسبي القوة الجوية وقوة المغاوير من ضباط وضباط صف وافراد في حماية الوطن والذود عن ترابه.

وقال الشيخ محمد الخالد في تصريح للصحافيين على هامش تمرين (إعصار 2017) الذي نفذته القوة الجوية بالذخيرة الحية في ميدان الاديرع إن القوة الجوية تحافظ على اعلى درجات الجاهزية القتالية والاستعداد العسكري.

وأضاف أن التمرين المقبل سيشمل جميع قطاعات الجيش بمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني مشيرا الى أن جميع هذه المؤسسات منظومة واحدة تعمل من أجل حماية الوطن والذود عن ترابه.

وأفاد بأن (إعصار 2017) يتضمن تنسيقا جويا ارضيا نفذته القوة الجوية بمشاركة قوة المغاوير معربا عن إعجابه بما شاهده من حرص واهتمام منتسبي القوة الجوية والوحدات المشاركة في العمل بكل تفان وإخلاص.

وأوضح أن الكويت بلد مسالم وجيشه دفاعي داعيا المولى عز وجل ان يحفظها وشعبها من كل مكروه تحت ظل قيادتها الرشيدة.

وحضر التمرين كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق هاشم عبدالرزاق الرفاعي والمدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. (كونا)