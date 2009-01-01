(السكنية) تجري قرعة الدفعة الثامنة على قسائم جنوب المطلاع (إن 1)

أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأربعاء قرعة الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 1).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 309 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 17 اغسطس 2010 وما قبل.

وأضافت أن غدا الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الاولى من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 4) وتشمل 291 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على أصحاب الطلبات الاسكانية حتى 30 ديسمبر 2009 وما قبل.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)