الجارالله يتوجه الى ماليزيا لحضور اجتماع (التعاون الاسلامي)
ويبحث الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة كوالالمبور الانتهاكات التي تواجهها أقلية (الروهينغا) المسلمة في ميانمار.
ويضم الوفد في عضويته كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار وائل العنزي. (كونا)
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