الجارالله يتوجه الى ماليزيا لحضور اجتماع (التعاون الاسلامي)

توجه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الأربعاء إلى ماليزيا لترؤس وفد دولة الكويت في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد غدا الخميس.

ويبحث الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة كوالالمبور الانتهاكات التي تواجهها أقلية (الروهينغا) المسلمة في ميانمار.

ويضم الوفد في عضويته كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار وائل العنزي. (كونا)