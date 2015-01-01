بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرين السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر62 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 5ر821 مليون سهم تمت عبر 12832 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(المال) و(ميادين) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (فيوتشر كيد) و(الاثمار) و(صكوك) و(المدينة) و(بتروجلف) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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