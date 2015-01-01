بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرين السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الخميس على ارتفاع المؤشرين السعري والوزني بواقع 9ر83 نقطة للاول ليصل إلى مستوى 6435 نقطة وبواقع 36ر0 نقطة للثاني في حين انخفض (كويت 15) بواقع 66ر4 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر62 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 5ر821 مليون سهم تمت عبر 12832 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(المال) و(ميادين) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (فيوتشر كيد) و(الاثمار) و(صكوك) و(المدينة) و(بتروجلف) الأكثر ارتفاعا. (كونا)