الحمود يؤكد تعزيز جهود الدولة في الجانب الثقافي

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اهمية تعزيز جهود الدولة في الجانب الثقافي بما يحقق تطلعاتها وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف الوزير الحمود في كلمته خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع اعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للثقافة لمناقشة جدول اعماله لعام 2017 أن للثقافة دورا كبيرا في بناء العقل والانسان المنفتح الذي يسعى لتحقيق مصلحة وطنه وانجازاته.

واشار الى ان الانجازات التنموية لن تتحقق بدون وجود جهد ثقافي بناء في هذا الجانب مشددا على اهمية تطوير دور الثقافة ونشرها.

واثنى على دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في نشر الثقافة بالمجتمع وتطوير هذه الاستراتيجية التي اطلقها المجلس منذ سنوات.

ودعا الوزير الحمود أعضاء مجلس الإدارة الى بذل المزيد من الجهود لتطوير تلك الاستراتيجية والعمل على تطوير جوانب اساسية اهمها التشريع ووضع قوانين تحمي العمل الثقافي في كل انواعه وتنظيم دعم الدولة ورعايتها للثقافة.

واشار الى احتفالية تكريم الادباء والمثقفين والفنانين بجائزة الدولة التشجيعية والتثقيفية والتي كانت قبل ايام قليلة مبينا ان هذا التكريم للمثقفين في الكويت يصب في رفع الشأن الثقافي في الكويت. (كونا)