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الجراح: رجال الأمن هم الدرع الواقي في مواجهة التحديات

14 minutes ago
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الشيخ خالد الجراح يقلد رتية لواء لاحد الضباط الشيخ خالد الجراح يقلد رتية لواء لاحد الضباط

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