الجراح: رجال الأمن هم الدرع الواقي في مواجهة التحديات
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن ادارة الاعلام الامني بالوزارة عقب تقليد الشيخ خالد الجراح 16 عميدا رتبة لواء وفقا للمرسوم الأميري وبناء على عرض من وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وذكر البيان أن الشيخ خالد الجراح نقل إلى القيادات الأمنية تحيات وتهاني القيادة السياسية العليا على ترقيتهم التي لم تأت من فراغ مؤكدا انها جاءت انطلاقا من الثقة التي أولتها إياهم القيادة السياسية العليا وقيادة وزارة الداخلية.
وأضاف أن هذه الترقية جاءت تقديرا للجهود المخلصة في خدمة أمن الوطن وأمان مواطنيه مشددا على ضرورة التحلي بالضبط والربط العسكري والعمل المتفاني والجهد المتواصل لخلق جهاز أمني قادر على تحمل مسؤولياته بكل كفاءة واقتدار.(كونا)
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