(الخارجية): التحذيرات البريطانية من تهديدات إرهابية تصدر روتينيا لمعظم دول المنطقة
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس السبت "إننا استفسرنا من وزارة الداخلية الكويتية لتبيان ما إذا كان هناك أي أمر يستدعي نشر مثل هذا التحذير من قبل الجانب البريطاني وقد أكدت الداخلية الكويتية أنها لم تتلق من الجهات المعنية في بريطانيا أي تحذيرات عن وجود أي تهديدات أمنية".
وأضاف الخبيزي أن وزارة الخارجية الكويتية تابعت باهتمام التحذيرات الواردة على موقع وزارة الخارجية البريطانية من خلال الاتصال بسفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت التي وعدت بنقل استفسارات الجانب الكويتي حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن هناك تحذيرات مماثلة لمعظم دول المنطقة الأمر الذي يرجح أن يكون هذا التحذير روتينيا من قبل الجانب البريطاني لافتا إلى أن الخارجية الكويتية تنتظر ردا رسميا حول هذا الإعلان.
من جانبها أكدت السفارة البريطانية لدى الكويت في بيان أنه لا يوجد تحذير من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الكويت وأن السفارة واثقة من جهود وزارة الداخلية الكويتية في الحفاظ على الأمن.
وأوضحت السفارة أن تلك التحذيرات ليست خارجة عن المألوف بل تأتي نتيجة لوعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى البرلمان البريطاني بمراجعة نصائح السفر في جميع أنحاء العالم. (كونا)
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