(الأشغال) توقع عقد إنشاء شبكة صحية للجهراء بـ 3ر3 مليون دينار

وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع

وقع وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن عبدالكريم المطوع عقد صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة الجهراء بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3ر3 مليون دينار كويتي (الدولار الأمريكي يعادل 304ر0 دينار).

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين إن أعمال العقد تتضمن صيانة عامة وإنشاء خطوط الضغط والجاذبية وملحقاتها بشبكة المجاري الصحية إضافة الى أعمال التنظيف وفتح التسكيرات واستبدال الخطوط التالفة أو إنشاء خطوط جديدة.

وأضافت أن الأعمال تتضمن أيضا توصيل مجاري المباني الحكومية أو القسائم السكنية بالشبكة العامة للمجاري الصحية وكذلك معالجة الأعمال الطارئة والعاجلة في المواقع المختلفة وكل ذلك حسب مسلتزمات الصيانة. (كونا)