(الكهرباء): إيصال المياه العذبة إلى 1360 قسيمة في منطقة صباح الأحمد
وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة المهندس خليفة الفريج في بيان صحافي إن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وتسهيل الإجراءات وتطويرها بعد انتهائها من الإشراف على غسل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لعدد 1360 قسيمة من قطاعات دي1 و دي2 و اي3.
ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطاعات المذكورة إلى مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية - قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال الإجراءات.
وأشار الى ضرورة احضار وثيقة الملكية وصورة البطاقة المدنية وكتاب براءة الذمة من وزارة الكهرباء والماء التي يمكن الحصول عليها من أي مكتب لشؤون المستهلكين والاتصال على الارقام التالية في حال الاستفسار 24819498 - 24819403. (كونا)
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