السعدون: برد (الأزيرق) يبدأ اليوم ويستمر إلى نهاية الشهر الجاري

قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون اليوم الثلاثاء ان ما يعرف باسم (برد الأزيرق) يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر إلى نهاية يناير الجاري.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه حسب الفترات الفلكية المتعلقة بالمواسم المناخية محليا وما رصده الأولون فان (الأزيرق) يبدأ عادة في 24 من يناير ويستمر لمدة اسبوع ويسمى ايضا (جار وجار) اي أربعة بأربعة أيام.

واوضح ان برد (الأزيرق) بدأ في موعده هذا العام بفعل تأثير مرتفع جوي على المنطقة مشيرا إلى ان الضغط الجوي في الكويت بلغ يوم أمس 1022 مليبار وتمركز المرتفع فوق بحر قزوين مما ساهم في تحول الرياح إلى شمالية غربية باردة متوسطة السرعة.

وذكر ان برد الازيرق في هذه الفترة تنخفض معه رجات الحرارة الصغرى فجرا وخاصة في المناطق البرية المكشوفة. (كونا)