أمين عام (ناتو): افتتاح المركز الاقليمي بالكويت يعزز الشراكة مع الخليج
وأضاف شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ان اقامة مركز اقليمي للحلف في الكويت هو مثال على قدرة الحلف على التكيف في مواجهة التحديات الجديدة وكيفية العمل مع دول الخليج العربي.
وأوضح "ان الامر لا يتعلق بتعاون عسكري كامل او ضمانات امنية كاملة بل هي شراكة ودية في منطقة الخليج" مبينا ان الحلف سيستفيد من التعاون مع دول الخليج كون الجميع يواجهون التحديات نفسها من ارهاب ودول متفككة وهجمات الكترونية وعدم استقرار المنطقة.
واشار أمين عام (ناتو) الى ان وجود مركز في الخليج يشكل موضعا جديدا لحلف الناتو ويمثل امكانيات ممتازة لتوسيع نطاق التعاون.
وأفاد أنه من خلال المركز "سيقدم الحلف فرق تدريبيه متنقلة يمكن ان تعمل مع طاقم الضباط والمسؤولين في المنطقة وبالتالي سيتم توسيع نطاق التعاون" مضيفا ان الامر يتعلق بالشراكة وليس بضمانات جماعية دفاعية.
يذكر ان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي رعى وحضر اليوم حفل افتتاح مقر المركز الاقليمي لمنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون بالحي الدبلوماسي في منطقة مشرف.
وأكد الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال الافتتاح إيمان دولة الكويت الكامل بأن هذا الصرح يعتبر لبنة اساسية في مجال التعاون نحو تعزيز الامن والسلم الدوليين. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
صندوق التنمية الالباني يشيد باسهامات دولة الكويت في المشاريع التنموية بالبلاد
اشاد صندوق التنمية الالباني باسهامات دولة الكويت ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المشاريع التنموية بجمهورية البانيا.جاء ذلك خلال زيارة وفد ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 73ر62 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6742 نقطة و2ر3 نقطة للوزني و1ر8 ... التتمة
داود الأحمد: الكويت رائدة اقليميا وعربيا في حماية البيئة
قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة وشؤون الرقابة البيئية بدولة الكويت محمد داود الأحمد اليوم الثلاثاء ان تجربة الكويت في حماية البيئة تتميز ... التتمة
السعدون: برد (الأزيرق) يبدأ اليوم ويستمر إلى نهاية الشهر الجاري
قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون اليوم الثلاثاء ان ما يعرف باسم (برد الأزيرق) يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر إلى نهاية يناير الجاري.وأضاف السعدون في ... التتمة