أمين عام (ناتو): افتتاح المركز الاقليمي بالكويت يعزز الشراكة مع الخليج

قال امين عام حلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الثلاثاء ان افتتاح مركز اقليمي للحلف ومبادرة اسطبنول للتعاون في الكويت تعزز الشراكة بين دول المبادرة ودول الخليج العربي.

وأضاف شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ان اقامة مركز اقليمي للحلف في الكويت هو مثال على قدرة الحلف على التكيف في مواجهة التحديات الجديدة وكيفية العمل مع دول الخليج العربي.

وأوضح "ان الامر لا يتعلق بتعاون عسكري كامل او ضمانات امنية كاملة بل هي شراكة ودية في منطقة الخليج" مبينا ان الحلف سيستفيد من التعاون مع دول الخليج كون الجميع يواجهون التحديات نفسها من ارهاب ودول متفككة وهجمات الكترونية وعدم استقرار المنطقة.

واشار أمين عام (ناتو) الى ان وجود مركز في الخليج يشكل موضعا جديدا لحلف الناتو ويمثل امكانيات ممتازة لتوسيع نطاق التعاون.

وأفاد أنه من خلال المركز "سيقدم الحلف فرق تدريبيه متنقلة يمكن ان تعمل مع طاقم الضباط والمسؤولين في المنطقة وبالتالي سيتم توسيع نطاق التعاون" مضيفا ان الامر يتعلق بالشراكة وليس بضمانات جماعية دفاعية.

يذكر ان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي رعى وحضر اليوم حفل افتتاح مقر المركز الاقليمي لمنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون بالحي الدبلوماسي في منطقة مشرف.

وأكد الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال الافتتاح إيمان دولة الكويت الكامل بأن هذا الصرح يعتبر لبنة اساسية في مجال التعاون نحو تعزيز الامن والسلم الدوليين. (كونا)