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أمين عام (ناتو): افتتاح المركز الاقليمي بالكويت يعزز الشراكة مع الخليج

53 minutes ago
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امين عام حلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ امين عام حلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ

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