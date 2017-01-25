تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم مختلفة
2 - جاكاتيا ميندون باوا - فلبينية الجنسية - المحكوم عليها في الجناية رقم 675/2007 حصر نيابة حولي (40/2008 مبارك الكبير) لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
3 - أماكيل أوكو ميكونين - اثيوبية الجنسية - المحكوم عليها في الجناية رقم 742/2008 حصر نيابة حولي (151/2008 النقرة) لارتكابها جريمة القتل العمد.
4 - نصره يوسف محمد العنزي - كويتية الجنسية - المحكوم عليها في الجناية رقم 546/2009 حصر نيابة الجهراء (221/2009 تيماء) لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد.
5 - سيد راضي جمعة مصري الجنسية المحكوم عليه في الجناية رقم 753/2008 حصر نيابة العاصمة (122/2008 الشويخ الصناعية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار.
6 - سمير طه عبدالماجد عبدالجليل مصري الجنسية المحكوم عليه في الجناية رقم 573/2009 حصر نيابة حولي (176/2009 السالمية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسرقة.
7 - فيصل عبدالله الجابر الصباح كويتي الجنسية المحكوم عليه في الجناية رقم 104/2010 حصر نيابة مبارك الكبير (26/2010 العدان) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
وقد نفذ حكم الاعدام شنقا تنفيذا لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها وبعد أن صدق على هذه الأحكام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. (كونا)
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