مليار دينار سنويا بحسن التدبير - عادل الصبيح

بدعوة كريمة من سعادة وكيل وزارة الكهرباء والماء السيد م. محمد بوشهري، حضرت اليوم ندوة نظمتها مبادرة كفاآت بالوزارة بموضوع المدن الذكية. ولقد استفدت كثيرا من العرض واعجبت بالفريق المتميز الذي يعمل ضمن مبادرة كفاآت، واسال الله لهم التوفيق.



وما سياتي من تعليق لا يمس ولا يقلل من شان التطوير الذي يعمله سعادة الوكيل وفريقه في احداث نقلة نوعية في الوزارة، لانها تتعلق بتراكمات تاريخية.



وعند انتهاء المحاضر طلب السيد الوكيل مني التعليق.

قدمت نفسي باعتباري مهندس ميكانيكي سابق عين عام ٧٥ بوزارة الكهرباء والماء بمحطة الشويخ. وأعتذرت عن الكلام في المدن الذكية لانني من الجيل الاقل ذكاءً، إلى الكلام في الوسائل الغبية في إنتاج الكهرباء والماء واقصد هنا الوسائل التي اصبحت بفعل الزمن أقل كفائة واكثر تكلفة.



فمما قلت ( بتصرف و اضافة ) ان تكلفة الكهرباء في الكويت حاليا تزيد عن 36 فلس للكيلواط ساعة في حين ان التكلفة من الطاقة الشمسية لاتزيد عن 15 فلس حيث رسي مشروع BOT في دبي العام الماضي بـ ١٠ فلوس ك و س شامل كل التكاليف وربح المستثمر.

والاكثر وفرا من هذا و ذاك هو في حفظ الطاقة، حيث ان تكلفة توفير ١ كيلواط ساعة نحو ٢ فلس.

فما العقل و المنطق وراء دفع ٣٦ فلس لما يمكن الحصول عليه بـ ١٠ او ٢ فلس!!!



ومن جانب اخر، يكلف الماء في الكويت نحو ٨ دك للالف غالون دون النقل والتوزيع، اي في حدود المحطة. بينما في الكيان الصهيوني يكلف (بال BOT) بالتناضح العكسي نحو ٥٣-٧٠ سنت للمتر المكعب، اي نحو ٦٠٠-٨٠٠ فلس للالف غالون. وبافتراض ان التكلفة لا تشمل الكهرباء ، فبإضافة تكلفة الكهرباء ( ٣٦ فلس على تكلفة الكويت ) تكون التكلفة الشاملة نحو ٢ دينار للالف غالون على أعلى تقدير. فما العقل والمنطق في تكبد تكاليف، ٨ دينار في سلعة يمكن الحصول عليها بـ ٢ دينار !!!



قد لا يلتزام المواطن بالعزل الحراري بهدف توفير المال و لرخص الكهرباء و للتراخي الكبير في تطبيق اشتراطات العزل.

هذا قد يكون مفهوم بالنسبة للمواطن، لكنه غير مفهوم في عدم التزام اجهزة الدولة مثل:

وزارة الكهرباء والبلدية توافق على مخططات مصممة بحوائط ١٥ سم فيما المواصفات تشترط ٣٠ سم طابوق عازل او ما يكافئه. كما توافق على تصاميم غير محتوية على عزل الاعمدة والجسور وغير موصفة عزل السطح.

رغم ذلك فان الكهرباء و البلدية توصل الكهرباء دون اي تدقيق أو اثباتات للعزل الحراري المتكامل.



الإسكان من جانب اخر لا تزال تصمم وتوصف ٢٠سم حائط دون عزل الاعمدة والجسور. وكذلك معظم مشاريع الدولة تصمم وتوصف دون الالتزام باشتراطات العزل الحراري المتكامل الذي يشمل الاعمدة والجسور.

لعلم القارئ، دولة الكويت تنفق نحو ٢ مليار دينار سنويا على توليد الكهرباء وانتاج الماء، ما يشكل نحو ١٢٪‏ من انتاج البلد. ولو أُحسن التدبير في الانتاج والاستهلاك والعزل ومصابيح ال LED واستغلال المياه الرمادية و كفائة التكييف، لأمكن تخفيض هذا الرقم الى النصف… اي تحقيق وفر نحو مليار دينار سنويا دون الاخلال بسلوكيات و رفاهية الاستخدام. هذا المبلغ هدر صِرف لا يستفيد منه احد بحق او بباطل وناتج عن تراكم تاريخي في قلّة التدبير.



اليوم (واقول جدلا هنا) لو بادرت الحكومة بعزل كل سطح يبنى مجانا، واعنى كل بناء سكني او استثماري او تجاري. لو عزلت الحكومة كل الاسطح لاسترجعت ما انفقت في ٨ اشهر من الوفر المحقق في الطاقة. ولو اعطت العوازل مجانا لاسترجعت ما انفقت في ٦-١٨ شهر بحسب مادة العزل. ولو وزعت مصابح ال LED مجانا على الجميع لاسترجعت التكلفة في ٦ اشهر من الاستخدام.

وكلها امور تتطلب فقط ذكاء متوسط المستوى وجراءة في اتخاذ القرار وحزم في تنفيذه.



فما العمل:

١- اقترح ان يصدر وزير الكهرباء قرار جريئ لا تصدر بموجبه وزارة الكهرباء والماء الموافقة الاولية لاي مشروع الا بمخطط يشمل العزل الكامل و تعهد تفصيلي في الالتزام الكامل باشتراطات العزل الحراري وعدم احقيته في توصيل الكهرباء ما لم تتحقق الشروط.



٢- لا يتم ايصال التيار الا بتقديم تقرير تفصيلي مصور وموثق وشهادة من مكتب الاشراف مع الفحص من قبل الوزارة للتاكد من تحقق جميع مواصفات العزل واستخدام مصابيح LED.



٣- لا توافق البلدية على اي ترخيص بناء مخطط مالم تكون فيه جميع قطاعات العزل حسب اشتراطات الوزارة وتعهد بالتنفيذ.