(الأرصاد) تتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الليلة وغدا
وقال رئيس قسم الارصاد الزراعية والهيدرولوجيا بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يصاحبه كتلة هوائية رطبة.
وأضاف البلوشي أنه من المتوقع أن يتكون منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي الى تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية نشطة مثيرة للغبار على بعض المناطق.
وأوضح ان الطقس سيكون مساء اليوم غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على السواحل وتتراوح سرعتها بين 15 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة.
وبين أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة مساء اليوم تتراوح بين 10 و12 درجة مئوية والبحر معتدل الموج يعلو احيانا ويتراوح ارتفاعه بين ثلاث وست اقدام.
وتوقع البلوشي أن يكون الطقس غائما نهار الغد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقا خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار على بعض المناطق.
وأشار الى وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا لافتا الى أن درجة الحرارة العظمى ستتراوح بين 22 و 24 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الموج يعلو احيانا بين ثلاث وست اقدام.
وأضاف ان الطقس سيكون مساء غد غائما الى غائم جزئي والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و28 كيلومترا في الساعة.
وبين أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ستتراوح بين 7 و9 درجات مئوية مشيرا الى أن البحر سيكون خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى أربع اقدام.
ولفت البلوشي الى أن الطقس نهار بعد غد السبت سيكون غائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و28 كيلومترا في الساعة.
وذكر أن الحرارة العظمى المتوقعة ستتراوح بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى أربع اقدام.
وتوقع أن يكون الطقس مساء السبت غائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة.
وقال إن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ستتراوح بين 6 و8 درجات مئوية في حين يكون البحر خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى ثلاث أقدام. (كونا)
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