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(الأرصاد) تتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الليلة وغدا

4 hours 52 minutes ago
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(الأرصاد) تتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الليلة وغدا

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