الجبري: مشروع لتطوير أسواق المباركية في أبريل المقبل
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الخميس إن البلدية بصدد تنفيذ مشروع لتطوير أسواق المباركية بشكل كامل في أبريل المقبل.
وأضاف الجبري في تصريح للصحافيين عقب جولة قام بها في أسواق المباركية ان مشروع التطوير يشمل مواقف للسيارات واستحداث عدد من المحلات لافتا الى أن الأسواق أصبحت وجهة للزوار من الكويت وخارجها.
وأشار الى انه اطلع خلال الجولة التي رافقه فيها المدير العام للبلدية المهندس احمد المنفوحي وعدد من المسؤولين على إجراءات البلدية والخدمات المقدمة لاسواق المباركية لافتا إلى ان هناك عددا من المحلات المستحدثة أعطيت للشباب.
من جهتها قالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية المهندسة نادية الشريدة في تصريح مماثل ان (المباركية) أصبحت وجهة تجذب المواطنين والمقيمين والزوار مشيرة الى انها اطلعت الوزير الجبري على دور البلدية في تطوير السوق.
وأوضحت الشريدة انه سيتم التعاقد مع مستشار عالمي في السنة المالية المقبلة لتطوير اسواق البلدية مبينة أن عملية التطوير تشمل بالاضافة الى مواقف السيارت ساحات زراعية وتجميلية.
ويقع سوق المباركية في وسط العاصمة الكويت وتحديدا في منطقة القبلة وسمي بذلك نسبة الى حاكم الكويت الراحل الشيخ مبارك الصباح ويعد من أهم معالم البلاد التراثية.
ويعد السوق وهو أكبر الاسواق الشعبية في البلاد بمنزلة تحفة تراثية ومعمارية بأروقته وأزقته التي تحفل بذكريات وحكايات ماضي اهل الكويت حتى أصبح قبلة للمتسوقين.
ويضم السوق العديد من المقاهي الشعبية والاستراحات والمطاعم والمحال المصممة وفقا للطراز القديم ومختلف المواد الغذائية والاستهلاكية ومحلات العطارة والملبوسات والاكسسوارات والسلع التراثية والتحف والخزفيات والتذكارات علاوة على سوق لبيع وشراء المصوغات الذهبية والمجوهرات. (كونا)
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