سمو ولي العهد: وحدتنا الوطنية صمام الأمان ومفتاح العبور إلى مستقبل آمن

دعا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أهل الكويت إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ورص الصفوف والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل من يريد العبث بالنسيج الوطني والأمن والاستقرار.

وقال سمو ولي العهد في مقابلة مع صحيفة (السياسة) الكويتية اليوم الأحد إن سياسة الكويت الخارجية تقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين كما أنها ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أي كان.

وهنأ سموه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خصوصا والشعب الكويتي عموما بالذكرى الـ 11 لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم التي تصادف اليوم وحلول الأعياد الوطنية لافتا إلى أن "وحدتنا الوطنية صمام الأمان ومفتاح العبور الى مستقبل آمن".

كما دعا سموه الجميع إلى "الاصطفاف خلف ربان سفينتنا أمير الحكمة والإنسانية للعبور بالكويت الى بر الأمان خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وتداعياتها على مختلف دول الإقليم".

وشدد سموه على أهمية رص الصفوف والتماسك لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتن وبث وترويج الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس أو وقائع أو حقائق مشيرا سموه إلى أن "هناك من لا يريد للكويت أن تعيش بأمن وسلام ولا يريد لأبنائها أن ينعموا بمستقبل مشرق وهو ما يعيه أهل الوطن الذين يقفون بالمرصاد لوأد الفتن وإفشال وإحباط مخططات الفرقة".

وذكر سمو ولي العهد أن "الكويت وأهلها بلد الخير وشعب العطاء ويشهد لهم العالم أجمع على أنهم يمدون اليد لمساعدة ومساندة المحتاج أينما كان" مضيفا أن "الكويت محفوظة من الله ثم دبلوماسية سمو قائد العمل الإنساني وعطاء وأصالة أهلها الذين جبلوا على فعل الخير منذ زمن طويل".

وأكد سموه أن شباب الكويت عماد ومستقبل الوطن وثروته الحقيقية التي لا تنضب ولا يمكن أن تتحقق أي تنمية أو تقدم وازدهار إلا بسواعدهم وأفكارهم داعيا سموه الشباب إلى العمل فرادى وجماعات من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الكويت عاليا.

وشدد سمو ولي العهد على أن القيادة السياسية والحكومة تولي الشباب رعاية خاصة وتعمل على فتح الآفاق أمامهم وخلق فرص العمل ودعم مشاريعهم التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتسهم في تحقيق التنمية البشرية وبناء الوطن وتحريك عجلة الاقتصاد بما يعود بالنفع على كل المواطنين.

وختم سموه بالدعاء لسمو أمير البلاد والكويت وأهلها أن ينعم الله عليهم بالخير والأمن والأمان وأن يبعد عنهم شر الحاقدين والحاسدين لتبقى الكويت واحة للسلام وأرضا للمحبة والتعايش والازدهار. (كونا)